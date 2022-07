Messa Arcaica e Canzoni Mistiche: l’omaggio a Franco Battiato della 73esima Sagra Musicale Malatestiana

Anteprima di una lunga stagione di concerti ed emozionante sigillo di un lungo fine settimana di musica: i riflettori del Teatro Galli tornano ad accendersi domenica 3 luglio con Messa Arcaica e Canzoni Mistiche, un omaggio a Franco Battiato e alla sua incessante ricerca sonora e spirituale. Un appuntamento - già sold out in prevendita - che chiude il programma riminese della Notte Rosa e che si propone come speciale anticipazione della 73esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Per l’omaggio a Battiato sul palcoscenico del Teatro Galli (ore 21.30) saliranno tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore e che ora ne omaggiano la vasta produzione artistica, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”.

Il programma prevede l'esecuzione della Messa Arcaica, composizione del 1994 per soli, coro e orchestra che, pur prevedendo una partizione della messa nei suoi momenti tradizionali - Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus e Agnus Dei - si apre, sia nella trattazione orchestrale che in quella delle voci, a una tecnica compositiva che, pur nell'ambito del minimalismo, sembra privilegiare e accentuare più la modalità che la tonalità. Si crea così una sensazione di musica sospesa in un'evanescente circolarità sonora, a simboleggiare l'ansia mistica e la necessità di un divino numinoso. La seconda parte è dedicata alle canzoni mistiche di Battiato, parte fondamentale del suo repertorio, che testimoniano la sua incessante ricerca spirituale. Messa Arcaica e Canzoni Mistiche è una produzione originale frutto della collaborazione tra Sagra Musicale Malatestiana e Ravenna Festival. ?