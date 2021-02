Messa in sicurezza della parete rocciosa pericolosa per strade e case: lavori finiti

Torna in sicurezza la parete di roccia che si affaccia sull’abitato di Torriana, nel riminese. Grazie a un finanziamento da 500mila euro della Regione Emilia-Romagna nell'ambito degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, sono infatti terminati nei giorni scorsi i lavori di consolidamento del versante roccioso e di difesa dell'area abitata che fa parte del Comune romagnolo di Poggio Torriana. La progettazione, l'affidamento e la direzione dell’intervento sono stati curati dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

"Un cantiere importante che aveva come obiettivo il rafforzamento della parete che incombe sull'abitato- spiega l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Irene Priolo-. Con questo intervento si è portato a termine il progetto complessivo di messa in sicurezza del paese, inserito nel piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino Marecchia e Conca come area a elevata pericolosità e dichiarato abitato da consolidare".

I lavori di messa in sicurezza a Torriana

La parete, in passato, era stata oggetto di studi sullo stato di fratturazione e sulle condizioni di stabilità che ne avevano evidenziato l'elevata pericolosità per abitazioni e strade. A fronte di questi risultati si sono realizzate operazioni di consolidamento attraverso la posa di ancoraggi, chiodature, imbracature e pannelli in funi di acciaio e reti metalliche, preceduti dal distacco e dalla demolizione dei blocchi pericolanti. Inoltre, a difesa della strada provinciale 120 e per intercettare l'eventuale caduta di massi di piccola dimensione, è stato posato un ulteriore tratto di barriera paramassi che si aggiunge al sistema preesistente.