Messa in sicurezza della strada di Borgonovo: lavori conclusi

Conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale di Borgonovo a Soanne, Pennabilli, che era caratterizzata dalla presenza di avvallamenti e cedimenti del piano viabile tali da rendere pericolosa la circolazione viaria. L’intervento è stato attuato grazie al finanziamento di 90.000 euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Un ringraziamento particolare al Servizio Area Romagna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la collaborazione tecnico-amministrativa che, per la specificità dell’intervento, ha predisposto il progetto e ha diretto i lavori.