Messa in sicurezza di via Montecieco, il sopralluogo del sindaco coi residenti

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Roberta Frisoni e Francesco Bragagni hanno partecipato giovedì mattina ad un sopralluogo nella zona di via Montecieco, accompagnati dai tecnici comunali e da una rappresentanza dei residenti. Obiettivo della visita sul posto era verificare e confrontarsi sulla messa in sicurezza di via Montecieco, in particolare quali soluzioni progettuali adottare per ridurre la velocità dei veicoli che transitano lungo la strada e garantire l’accesso in sicurezza a piedi alla scuola elementare. Nelle prossime settimane si approfondirà la possibilità di posizionare alcuni dossi lungo la via Montecieco e di installare i box arancioni per il posizionamento dei rilevatori mobili della velocità. Al vaglio anche le soluzioni per migliorare la sicurezza dell’incrocio tra via Santa Cristina e via Montecieco e per mettere a sistema i parcheggi a servizio della scuola.