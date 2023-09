Messa in sicurezza di via Metauro, incontro con i residenti nella sede comunale di via Bidente

Si svolgerà venerdì, 29 settembre, negli uffici della sede comunale di via Bidente, un incontro pubblico con i residenti del quartiere per confrontarsi sui lavori di messa in sicurezza previsti nella zona di via Metauro. L’incontro, fissato alle ore 18, prevede la partecipazione dell’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni, l’assessore ai lavori Pubblici Mattia Morolli e del dirigente del settore Infrastrutture e Qualità Ambientale Alberto Della Valle. Un confronto per illustrare ai cittadini i lavori previsti e ascoltare le richieste di chi vive nel quartiere.