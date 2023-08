Messaggio del Papa al Meeting di Rimini: "Servono gesti concreti per costruire una cultura di pace"

Il Santo Padre ''chiede ai cristiani e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di non rimanere sordi davanti al grido che sale a Dio da questo nostro mondo. Non bastano i discorsi, occorrono piuttosto 'gesti concreti' e 'scelte condivise' che costruiscano una cultura di pace lì dove ciascuno di noi si trova a vivere''. Lo dice Papa Francesco nel messaggio, tramite il Segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo di Rimini, in occasione della 44ma edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, in programma a Rimini.

''Cari amici, non è forse questo il contributo che il Meeting per l’amicizia fra i popoli ha cercato di dare nella sua storia ormai più che quarantennale? Essere luogo di amicizia tra le persone e i popoli, aprendo strade di incontro e di dialogo. In questa ora travagliata della storia, il Papa vi incoraggia affinché non venga mai meno la disponibilità a un’“amicizia inesauribile”''.