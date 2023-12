Due messe per il secondo anniversario della morte di Monsignor Negri

Saranno due le Sante Messe che verranno celebrate in occasione del secondo anniversario della morte di Monsignor Luigi Negri. Ad annunciarlo la diocesi di San Marino-Montefeltro che precisa come le celebrazioni, presiedute dal Vescovo Andrea Turazzi, si terranno sabato 30 dicembre alle ore 18 nella chiesa di Serravalle, a San Marino, e domenica 31 dicembre alle ore 17 nella Cattedrale di Pennabilli, nel contesto della Messa di ringraziamento di fine anno (Te deum). Tutti sono invitati ad unirsi, a Serravalle o a Pennabilli, alla preghiera di suffragio e di ringraziamento (Eucaristia) per il dono che il Signore ha fatto alla Chiesa nella persona del Vescovo Luigi.