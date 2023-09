Meteo ed eventi regalano un settembre magico. Visit Rimini: "Avremo più presenze rispetto al 2022"

Dalle bacchette della Sagra Malatestiana, alle fioriture di Giardini d’autore, dal Gran premio Nuvolari agli eventi al Palacongressi, fino al viaggio fra parole e immagini nel mondo dell’intelligenza artificiale: dopo il weekend eccezionale della MotoGp continuano anche questa settimana gli appuntamenti di settembre che allungano l’estate.

I telefoni degli alberghi continuano a squillare: “È andato molto bene il weekend del MotoGP - commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco - grazie anche al meteo che ha regalato belle giornate ancora estive. L’occupazione degli alberghi ha raggiunto il 90%, ciliegina sulla torta di un settembre avviato con riempimenti all’80%. Molte le presenze di ospiti stranieri, che in tanti casi proseguono fino alle ultime settimane. Si prevede un settembre migliore di qualche punto percentuale rispetto al 2022, sostenuto dai numerosi appuntamenti culturali, sportivi e congressuali che si susseguiranno per tutto il mese”.

Fra gli appuntamenti della settimana, entra nel vivo il programma dei grandi concerti sinfonici e delle produzioni della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, che portano a Rimini alcune tra le più prestigiose formazioni e talenti del panorama internazionale. Per i concerti sinfonici, mercoledì 13 settembre torna la Royal Philharmonic Orchestra guidata dalla bacchetta di Vasily Petrenko per la Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov e il Concerto per violino di Piotr Ilic Cajkovskij affidato al riconosciuto talento di Julia Fischer. Mentre domenica 17 settembre, per la sezione di musica contemporanea, Percuotere la mente, Roberto Cacciapaglia sarà al pianoforte, insieme agli archi e ad una postazione elettronica, sul palco del Teatro Galli, per presentare Invisible Rainbows, un nuovo, sorprendente concerto, in cui il compositore eseguirà i nuovi brani del suo ultimo album e le musiche tra le più significative della sua carriera. Continuano anche gli appuntamenti di Parole per la musica, per approfondire le proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana. Questa settimana sabato 16 settembre la Conversazione sarà a cura di Giovanni Bietti, che presenta ‘Lo spartito del mondo. Lo sguardo multiculturale dei grandi compositori’.

Al Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, dal 14 settembre al 15 ottobre si potrà vivere un'esperienza sensoriale unica con la mostra DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale, a cura di Poliarte, in cui saranno esposte le opere del graphic designer e illustratore Mirco Tangherlini, per un viaggio nell'inimmaginabile, guidato dalla visione dell’artista e dalla precisione dell'intelligenza artificiale. Per approfondire questa tematica, giovedì 14 settembre si potrà partecipare anche a un Talk "Istantanee su AI”, condotto da Mirco Tangherlini e da Sergio Ramazzotti, fotografo, giornalista e scrittore, che si terrà presso la Corte della Biblioteca Gambalunga. Rimane aperta invece fino al 24 settembre, la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 73 fotografie del reporter riminese che offrono un interessante affresco della Riviera (ingresso libero).

Nel week-end del 16 e 17 settembre torna in centro storico, l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, l'evento dedicato al vivaismo, al design e al bello in generale. Un omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte. Partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, coinvolgerà tutta l’area circostante: il Bosco dei Nomi, la Piazza dei Sogni, l’Arena Francesca da Rimini fino al giardino del PART, area verde del museo di arte moderna e contemporanea di Rimini. Due giorni immersi tra collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra regala.

Già da venerdì 15 e fino a domenica 17 settembre, a Rimini, tra piazzale Fellini e il centro storico, si potranno ammirare le auto storiche, che ogni anno a settembre partecipano al Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità riservata alle vetture d’epoca, mentre negli stessi giorni al Palacongressi di Rimini, si svolge Sintonie Audio Video Expo, la manifestazione dedicata al mondo dell’High End e dell’Hi-Fi audio e video, con prestigiosi espositori nazionali ed internazionali.

Avvicinandoci alla fine della stagione balneare, domenica 17 settembre Rimini festeggia la fine dell’estate e ringrazia turisti ed operatori con un’iniziativa aperta a tutti al Porto di Rimini, in Piazzale Boscovich, simbolo del turismo riminese: “Rimini in Festa Ringrazia”. La manifestazione, totalmente gratuita, nata da un’idea del Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi e organizzata dagli operatori turistici riminesi, prevede una dimostrazione dell’antica tradizione della Pesca alla Tratta, sulla spiaggia libera di fianco al Porto, degustazioni gratuite di cibo locale e tanta musica.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, giovedì 14 settembre si esibisce Gloria Turrini, una personalità carismatica e dirompente con una voce black da contralto a cui artisti del calibro di Andrea Mingardi, Max Gazzé, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen si sono rivolti nel corso della loro carriera. Domenica 17 settembre è la volta, invece, di Giuseppe Novelli, medico di professione e cantautore per devozione, espressione del cantautorato D.O.C. dove i testi, come da tradizione, sono il fulcro delle canzoni.

Fino al 1° ottobre si alternano anche gli appuntamenti de 'Le città visibili', la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione con 19 proposte culturali e tanti artisti del calibro di Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Claudio Morganti e ancora Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Fanny&Alexander, Giogieness&Emma Nolde e molti altri.

Domenica 17 settembre torna la podistica Rimini-Verucchio, il tradizionale appuntamento sportivo agonistico denominato anche classica dei Castelli Malatestiani, mentre lunedì 18 si conclude la Rassegna Concerti d’estate 2023, organizzata dall’Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini APS, con Sotto le stelle del jazz – A.B. Rimini Big Band in concerto alla Corte degli Agostiniani. Un concerto dedicato ai grandi classici del jazz e dello swing, grazie all’interpretazione della A.B. Rimini Big Band diretta dal M° Renzo Angelini.

Da non perdere le occasioni per scoprire la città con le visite guidate dei Musei comunali tra il Teatro Galli e la Rimini sotterranea, o quelle a cadenza settimanale di VisitRimini, passando dall’Aperitour felliniano dedicato al grande maestro del cinema Federico Fellini, che si tiene il sabato alle 18 con partenza dal Fellini Museum.