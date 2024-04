Il meteo incerto non scoraggia i turisti: una folla a Riccione per il ponte del 25 aprile

Tante emozioni, la voglia di stare insieme, di non dimenticare e di vivere una giornata in relax e allegria hanno contrassegnato il 25 aprile di Riccione, nonostante il meteo incerto e le fresche temperature fuori stagione di questi giorni. Tantissimi gli ospiti e i visitatori che, fin dal pomeriggio di mercoledì, hanno affollato le vie del centro dello shopping, le passeggiate lungo i viali della città e il lungomare per trascorrere piacevoli momenti di relax.

Per il giorno della Liberazione Riccione ha regalato ai suoi ospiti e visitatori momenti di pura emozione con gli appuntamenti che hanno animato la città fin dalla sera del 24 aprile, aperta dallo straordinario concerto di Roberto Vecchioni al Palazzo dei Congressi, per poi continuare con celebrazioni del 25 aprile, l’attesissimo incontro con il giornalista Ezio Mauro alla Granturismo, l’iniziativa En jardin e i laboratori per grandi e piccini nel Giardino sul mare di Villa Mussolini.

La giornata è cominciata con le celebrazioni del Giorno della Liberazione e il corteo istituzione a cui ha preso parte, accanto alle istituzioni civili, militari e religiose, anche una numerosa folla di cittadini e tanti giovani delle scuole di Riccione. Protagonista della giornata anche il giardino di Villa Mussolini che ha ospitato le iniziative della serra del Giardino sul mare con i laboratori creativi dedicati ai bambini a tema botanico e l’iniziativa En Jardin Nécessaire. Nel pomeriggio sul prato della villa, accompagnato dalle musiche del dj set More than just romance, l’appuntamento è stato con il momento conviviale dell’aperitivo curato dagli chef dell’hamburgheria Malto Riccione e dai barman di Nécessaire bistrot.

Numerosissime anche le persone che hanno visitato la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”, allestita a Villa Mussolini fino al 3 novembre. I visitatori si sono lasciati trasportare nel mondo della grande fotografa americana rappresentato nei 92 scatti in esposizione.

Grande emozione e coinvolgimento anche per il folto pubblico che ieri sera ha partecipato alla Sala Granturismo di piazzale Ceccarini alla conferenza scenica di Ezio Mauro. Il giornalista ha condotto il pubblico nei drammatici eventi del 1943 con la messa in scena in otto quadri de “La caduta. Cronache della fine del fascismo”. Ora Riccione guarda con ottimismo al prossimo fine settimana e al ponte del primo maggio.