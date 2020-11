Metromare, chiesto il collaudo dei tre mezzi a trazione elettrica

Ulteriore tappa di avvicinamento alla messa in esercizio del servizio Metromare con i mezzi a trazione elettrica: la Provincia di Rimini, di concerto con Start Romagna, ha chiesto a USTIF, l’organo preposto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il collaudo dei tre mezzi arrivati a Rimini, i filobus snodati a trazione elettrica costruiti in Belgio. Si tratta dell’atto propedeutico alla loro immissione in servizio.