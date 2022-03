Metromare, la Lega scettica: "Il progetto della Fiera va rivisto, così la viabilità peggiorerà ulteriormente"

Matteo Zoccarato, consigliere comunale della Lega e presidente della commissione Controllo e garanzia, chiede lumi sul progetto del prolungamento del Metromare. A suo avviso il tratto fino alla Fiera rischia di congestionare ulteriormente il traffico di Rimini. Spiega Zoccarato: “Entro pochi mesi dovranno essere presentati i progetti definitivi, ma l'amministrazione comunale, nonostante le mie numerose sollecitazioni, non fornisce informazioni su un progetto che, se non verrà rivisto radicalmente, porrà una pietra tombale sulla già disastrosa viabilità della nostra città. Ho sempre avuto forti perplessità sull'ulteriore prolungamento di un’infrastruttura che ad oggi costa, non produce e non ha utenti. L'idea ad oggi ufficiale, di far passare il nuovo tracciato in mezzo a via Matteotti, avrà un impatto sulla circolazione, nonché rischi in termini di sicurezza stradale".

E aggiunge: "È una scelta totalmente inaccettabile che non risponde ad alcuna logica se non quella di spendere risorse pubbliche solo perché disponibili e so per certo che anche a sinistra diverse anime condividono questo pensiero. Mi vedo costretto a convocare la Commissione Controllo e Garanzia entro la fine del mese per indurre l'amministrazione a far luce su questo scenario, spiegare le ragioni per cui non si vuole optare per soluzioni meno impattanti, ad esempio la lungoferrovia e per riportare un po’ di buon senso a chi, al momento, ha il potere di mettere in difficoltà il traffico veicolare di tutti i riminesi”.