Metromare, parte il collaudo dei mezzi elettrici

Parte venerdì 16 luglio il collaudo dei Van Hool, i mezzi a trazione elettrica che sostituiranno quelli finora utilizzati nell’ambito dell’esercizio sperimentale di Metromare. Dopo l’esito favorevole del collaudo svolto lo scorso inverno sull’infrastruttura, con il quale USTIF, l’ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato in marzo il nulla-osta per l’apertura al pubblico esercizio dell’impianto fisso del trasporto rapido costiero Rimini-Riccione (linea aerea, sottostazioni e impianti di terra del sistema di ausilio), è infatti arrivato il momento delle verifiche e delle prove funzionali dei mezzi a trazione elettrica, i filoveicoli Van Hool “Exqui.City18T”. Il collaudo sarà effettuato, venerdì presso la sede di Start Romagna e la prossima settimana lungo l’infrastruttura a sede protetta, durerà al massimo fino a giovedì 22 luglio. Da lunedì 19 luglio fino a conclusione del collaudo potranno esserci limitate interruzioni del servizio Metromare per consentire l’espletamento delle verifiche in infrastruttura dei nuovi mezzi.