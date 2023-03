Metromare Stazione-Fiera, ora si fa sul serio. Tra le opere due nuovi ponti su Porto Canale e Marecchia

Secondo tratto del Metromare. Ora si fa sul serio e si spinge sull’acceleratore. Durante le scorse ore si è aperta la Conferenza dei servizi che porterà, al termine delle eventuali osservazioni che dovranno pervenire entro il 28 aprile, alla gara per individuare l’azienda che realizzerà l’intervento, questo attorno a inizio estate. Come articolato nei dettagli tra gli elaborati pubblicati dal Comune il lavoro da fare sarà impattante e con molte infrastrutture: si tratta di un percorso di 4,2 chilometri che porterà dalla Stazione Fs alla Fiera di Rimini, dando continuità alla linea già in servizio tra Rimini e Riccione. Importo totale dei lavori: l'opera è finanziata attraverso le risorse stanziate dal Ministero poi confluite nel Pnrr per 49 milioni di euro, più ulteriori risorse a cui il Comune di Rimini accederà attingendo dal fondo stanziato per far fronte al rincaro dei costi.

La relazione spiega tutti i passaggi tecnico-amministrativi. Per giungere alla realizzazione delle infrastrutture e dell’opera nel suo insieme. Tra gli interventi più significativi sicuramente ci sono i due nuovi ponti: uno da realizzare sul Porto Canale e il secondo sul Deviatore Marecchia. Poi ci saranno i nuovi sottopassi cliclo-pedonali da cantierizzare: uno lungo la Statale 16 e uno alla Fiera Est. I prolungamenti ai sottopassi ciclopedonali necessari sono invece quelli di Spinelli, Borgatti e Cipressi. Si renderanno necessari nuovi sottovia per Zavagli, Cappelli, Sacramora e Rimini Fiera. Infine la costruzione delle nuove fermate, quelle intermedie saranno sei, a collegamento dei due capolinea alla Stazione (che dovrà essere adeguato) e quello nuovo alla Fiera di Rimini. Queste le nuove fermate: Principe Amedeo, Borgo San Giuliano, Rivabella, Celle, Popilia e Fiera Est.

Aperta la Conferenza dei servizi, l’amministrazione inizierà il percorso partecipativo per spiegare ai cittadini i dettagli dell’opera. E’ in programma giovedì (6 aprile), alle 20,30, al Palazzo del Turismo (piazzale Fellini), l'assemblea aperta al pubblico dedicata alla presentazione del progetto della seconda tratta del Metromare. All’incontro, organizzato in collaborazione con il Piano Strategico, parteciperanno l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni, l’amministratore unico di Pmr Stefano Giannini, il Rup di Pmr Roberto D'Andrea, il dirigente comunale del Settore Infrastrutture Alberto Dellavalle.

La convocazione dell'assemblea pubblica arriva a seguito dell'avvio della conferenza dei servizi che porterà ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quindi ad acquisire tutte le autorizzazioni, oltre alla localizzazione dell’opera pubblica, la conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.