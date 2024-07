Mettono gli iPhone nell'armadietto del parco acquatico: qualcuno osserva il codice segreto, li ruba e si dà alla fuga

Gli agenti della Polizia di stato hanno denunciato un minorenne con l'accusa di ricettazione. Il giovane è stato trovato in possesso di un iPhone che era stato rubato all'Aquafan di Riccione. Alle ore 13.00 circa del 12 luglio scorso, il genitore di una ragazzina di 14 anni ha denunciato il furto di un cellulare, insieme a quello di un'amica della giovane, spariti dall'armadietto con chiusura a codice alloggiato negli spogliatoi dell'Aquafan di Riccione.

Uno dei due apparati telefonici sottratti risultava ancora acceso pertanto il genitore, tramite un’applicazione del telefono, è riuscito a visualizzare la posizione del telefono della figlia comunicandola telefonicamente al personale di Polizia presente sul territorio. Solo dopo qualche ora dalla segnalazione, è stato possibile individuare due persone, a bordo di due distinti monopattino, circolanti nell’abitato di Riccione. Da qui il tentativo di controllarli per individuare il telefono sottratto ma uno dei due alla vista della pattuglia si è dato immediatamente alla fuga all’interno dell’abitato di Riccione fino al raggiungimento di una aiuola dove, per sfuggire alla denuncia, ha abbandonato il telefono cellulare. Pochi istanti dopo è stato fermato e controllato e si è quindi proceduto al recupero del telefono. I due soggetti, in vacanza a Riccione, uno maggiorenne e l’altro minorenne, sono stati immediatamente accompagnati presso la Sottosezione Polizia Stradale di Riccione per l’attività di rito dove si è proceduto alla materiale restituzione del telefono alla ragazza.

Al termine dell’attività il minorenne è stato affidato ai genitori. Sono in corso accertamenti per riuscire ad individuare l’atro cellulare Iphone sottratto e per definire se il minorenne trovato in possesso del telefono cellulare possa anche essere colui che materialmente ha commesso il furto. E’ certo che il codice di apertura dell’armadietto sia stato carpito in fase di digitazione da una persona che si trovava alle spalle di una delle due ragazze.