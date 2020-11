Mezzi pesante allestiti per aggirare le regole sulle soste degli autisti

Prosegue l'attività di controllo da parte della polizia Stradale per vigilare sul rispetto delle normative da parte degli autotrasportatori. In particolare una pattuglia della sottosezione di Riccione è intervenuta nei pressi del casello di Rimini norddove ha fermato per accertamenti tre camion adibiti al trasporto di merce, provenienti dalla Puglia. L'ispezione ha permesso agli agenti di trovare nella cabina di guida di uno di essi un telecomando in grado di interagire con il cronotachigrafo. Nel secondo mezzo pesante, invece, un altro marchingegno per alterare i tempi di riposo del conducente. Nel terzo, infine, un sistema elettronico per simulare l'impiego dell'additivo "Ad Blue" previsto dalla legge, necessario per limitare l'inquinamento atmosferico provocato dalla combustione dei carburanti. I tre conducenti sono stati sanzionati con verbali da 1736 euro e sono stati sottoposti al ritiro della patente. Altri sanzioni contestate alle società proprietarie dei mezzi.