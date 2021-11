Mezzi pesanti nel mirino della Stradale: 44 le sanzioni elevate

Prosegue l'attività di controllo da parte della polizia Stradale per vigilare sul rispetto delle normative da parte degli autotrasportatori. In particolare, col supporto del personale della polizia Municipale, dell'Ispettorato del lavoro e della Motorizzazione, le divise hanno svolto una serie di accertamenti sul trasporto merci nazionale e internazionale. I controlli hanno permesso di accertare 44 violazioni che, in particolare, hanno riguardato i mancati riposi e le velocità eccessive oltre alla non corretta compilazione dei fogli tachigrafici. I responsabili dell'Ispettorato del lavoro hanno poi accertato delle violazioni che hanno portato a un recupero contributivo superiore a 4mila euro.