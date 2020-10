Mezzi pesanti sorvegliati speciali dalla polizia Stradale

Nelle giornate di martedì e mercoledì il personale della polizia Stradale di Rimini ha effettuato una serie di controlli mirati si mezzi pesanti in circolazione. Nel corso delle due giornate sono stati 55 i Tir ispezionati di cui, 48, specifici al trasporto di merci pericolose. In 48 ore è stata una vera e propria "strage" di multe con 55 sanzioni al Codice della Strada di cui 52 proprio relative al mancato rispetto della disciplina che regola i trasferimenti dei materiali a rischio e, in particolare, alla non osservanza delle prescrizioni sull’equipaggiamento di sicurezza previsti.

