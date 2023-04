Mezzo in manovra centra in pieno i contatori del gas, un'intera zona resta senza metano

Pasquetta senza metano per i residenti della frazione di San Martino dei Mulini, a Santarcangelo, a causa di un incidente che ha provocato l'interruzione della fornitura del gas. Tutto è successo intorno alle 7 di lunedì quando un auto-compattatore della società di raccolta dei rifiuti, durante una manovra in via Sarzana, ha centrato in pieno una colonnina coi contatori. Nell'impatto la condotta principale ha riportato seri danni con una grossa fuoriuscita di metano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, insieme agli addetti della società di fornitura, sono stati costretti a interrompere la linea principale della fornitura del gas lasciando a secco tutte le abitazioni. Nel frattempo sono intervenuti anche gli operai per aprire uno scavo nel manto stradale e intercettare la perdita per le riparazioni del caso. Solo verso le 11 la situazione è tornata alla normalità con la fornitura di metano che è stata riattivata. I Vigili del Fuoco sono stati anche impegnato in un singolare incendio in casa: le fiamme sono infatti partite dal guardaroba (qui la notizia)

(FOTO DI REPERTORIO)