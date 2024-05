"Mi ha aggredito e tirato sedie contro le vetrine del locale per non pagare un conto di 40 euro"

"Sono ancora molto scosso, non mi era mai capitata una situazione del genere e, soprattutto, vedere una donna trasformarsi in una furia del genere". A raccontare quanto accaduto nella serata del Primo maggio è Gioacchino Meli del "Pane, vino e baghino" di via Dario Campana a Rimini che, per un conto non pagato da poco più di 40 euro, è stato aggredito da una cliente. Un putiferio che, alla fine, ha reso necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza del 118 coi sanitari che si sono occupati della signora in preda ai fumi dell'alcol. "Erano passate da poco le 22 - racconta il titolare del locale - e le tre donne che erano sedute al tavolo, dopo aver mangiato e bevuto, si sono alzate allontanandosi senza pagare. Quando ho corso loro dietro, per chiedere i soldi del conto, una di queste ha iniziato a dare in escandescenza graffiandomi e strappandomi i vestiti per poi afferrare le sedie all'esterno e tirarle contro le vetrine".

Momenti concitati tanto che, come spiega lo stesso Meli, "ai tavoli c'era una coppia che, vista la situazione, si è spaventata a morte cercando rifugio all'interno del locale. Insieme a loro ci siamo dovuti barricare dentro in attesa dell'arrivo dei carabinieri". L'intervento di una pattuglia dell'Arma ha riportato la calma ma, vista la situazione dell'esagitata in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol, è stato necessario anche l'arrivo dell'ambulanza. "Non mi era mai capitata una situazione del genere - prosegue il titolare dell'hamburgheria - e tutto questo per un conto di 41,8 euro. Le tre donne, due 50enni e una 20enne che poi ho capito essere la figlia di una delle più anziane, avevano iniziato a litigare tra loro per poi alzarsi dal tavolo e dirigersi verso l'auto. Le ho seguite per chiedergli il motivo per cui non avevano saldato e per tutta risposta, quella che mi ha poi aggredito, ha detto che faceva tutto schifo".

"E' stato a questo punto - conclude Meli - che ho preso il cellulare per filmarle e prendere il numero di targa se non altro per documentare quanto stava accadendo. Appena ho puntato lo smartphone su di loro si è scatenato il caos: oltre ad essere graffiato, la donna ha iniziato a tirare le sedie e io e le altre persone ci siamo dovuti rifugiare all'interno. Alla fine la situazione si è risolta ma, ancora questa mattina, sono scosso per la scena. Adesso, insieme al mio avvocato, sto valutando se sia il caso di denunciarle vista la modica somma del conto lasciato in sospeso". Nel frattempo i carabinieri hanno proceduto all'identificazione delle tre donne risultate essere cittadine russe.