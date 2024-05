"Mi hai rovinato, ti sfregio con l'acido", commercialista a processo per stalking

Una relazione finita bruscamente che ha trasformato in un inferno la vita di una 53enne vessata e minacciata di morte dal compagno, un commercialista di 57 anni, per il quale il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il giudizio immediato. Il professionista, lo scorso 19 marzo, era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex che lo aveva denunciato ai carabinieri per i suoi comportamenti aggressivi e gli atteggiamenti da stalker. Secondo quanto riportato dalla vittima, infatti, il 57enne l'avrebbe minacciata non solo di "sfregiarla con l'acido" ma, anche, che qualcuno le avrebbe "spaccato le gambe". A scatenare l'uomo sarebbe stato, oltre alla fine della relazione, il fatto che la donna lo avrebbe "rovinato coi soldi".

I maltrattamenti, secondo la denuncia della 53enne, avevano raggiunto il culmine nell'estate del 2023 con la donna che aveva deciso di troncare di netto la relazione. Il 57enne, quindi, avrebbe iniziato a tempestare la donna di messaggi minatori per poi passare a una sorta di ricatto economico. Il professionista, sostine ela presunta vittima, sarebbe arrivato a tagliare i fondi necessario alla figlia per proseguire gli studi universitari. Adesso il professionista dovrà comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini il prossimo 8 luglio per l'avvio del processo.