"Mia zia malata terminale, il suo sogno incontrare Vasco Rossi a Rimini"

L'appello arriva dalla nipote che, come ultimo regalo per la zia malata terminale, vorrebbe esaudire il desiderio della donna fan di Vasco Rossi di incontrare il rocker di Zocca durante le sue vacanze riminesi. "Ha lavorato per una vita intera - spiega la ragazzina - e poi si è ammalata gravemente ma, nonostante questo, non si è mai abbattuta neanche nei momenti più difficili. E' sempre stata la roccia della nostra famiglia, non ha figli e ha solo noi nipoti che siamo la sua vita. Da quando ha scoperto di essere malata non si è mai arresa anche se, adesso, è a letto e per respirare deve utilizzare un'apparecchiatura, per mangiare un sondino e per parlare usa un comunicatore con la voce artificiale. Oggi è appesa ad un filo,l'anno prossimo solo Dio sa se sarà qui con noi. Sappiamo che Vasco Rossi è in vacanza a Rimini e, poterlo incontrare, sarebbe la sua gioia più grande".