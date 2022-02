Due micro incidenti mandano in tilt il traffico sulla Statale, code chilometriche

Sono bastati un piccolo incidente e un tamponamento, entrambi avvenuti all'altezza del cavalcavia della Marecchiese, a mandare completamente in tilt la viabilità di Rimini nella mattinata di martedì. I microsinistri che hanno provocato solo danni ai veicoli si sono verificati poco dopo le 8 e, complice l'orario di punta, il traffico è letteralmente impazzito sulla Statale Adriatica in direzione nord. A causa dei due incidenti i primi rallentamenti si sono registrati già all'altezza dell'incrocio con la Consolare per San Marino con gli incolonnamenti che proseguono verso Bellaria fino ad avere i veicoli completamente fermi. La situazione non è migliore nella viabilità interna alla città dal momento che molti automobilisti, nel tentativo di bypassare le code, si sono riversati lungo la via Euterpe e Jano Planco andando ad intasare anche il traffico cittadino. Diverse le pattuglie delle forze dell'ordine intervenute negli svincoli più critici per cercare di fluidificare lo scorrimento dei veicoli.