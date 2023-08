In migliaia nel borgo per il nuovo format di Verucchio Calici, 30 le cantine presenti

E’ un bilancio all’insegna della piena soddisfazione quello della sindaca Stefania Sabba e dell’assessora alla cultura e al turismo Linda Piva sull’edizione 2023 di Verucchio Calici. “Una scommessa vinta. Non era scontato riuscire a portare a Verucchio migliaia di persone a fine agosto, in due giornate lavorative poi, ma grazie alla ritrovata collaborazione fattiva della Strada dei Vini e dei Sapori e all’organizzazione di GM Consulting, il nuovo format di Verucchio Calici è riuscito ad attrarre un pubblico di appassionati e anche turisti. Nel tracciare il canonico resoconto non vogliamo quindi soffermarci sui numeri, dire che sono state 8.000 o 10.000 le persone che nei due giorni di manifestazione hanno trascorso la serata nel nostro capoluogo (ci sono le migliaia di bicchieri e coupon venduti a certificare l’ottimo riscontro), ma soffermarci sul sentiment che si è respirato grazie a una proposta di grande qualità: 30 cantine hanno abbracciato l’intero centro storico e portato il pubblico a popolare Piazza Malatesta, Piazza Battaglini, Piazzale ex Macello e la Rocca Malatestiana, concerti e musicisti hanno attratto spettatori in ogni spazio dedicato alle sette note, lo spettacolo “aereo” fra il municipio e i palazzi storici ha calamitato centinaia di persone nel cuore del borgo, i tavolini dei locali e della condivisione sono stati pieni per tutte due le serate e le iniziative della Strada per presentare ufficialmente la Sottozona Verucchio e le altre Sottozone hanno elevato non poco il programma. Così come la navetta gratuita da Villa Verucchio per agevolare viabilità e parcheggi si è rivelata ancora una volta preziosissima e molto apprezzata. Grazie davvero a tutti, dagli uffici, alla Gm, la Strada e chi ha prestato la sua opera volontariamente”.

Sulla stessa falsariga è anche il commento di Mirco Guidi, che, appunto con la Gm, ha coordinato i vari aspetti organizzativi: “E’ stato un bellissimo nuovo inizio, un’edizione corredata di novità e di un tasso qualitativo molto elevato grazie alla magia del borgo e alla sinergia con la Strada dei Vini e dei Sapori. Ringrazio a mia volta il presidente Sandro Santini e Luca Ioli per come ci hanno coadiuvato prima e sono stati presenti poi nelle due serate, l’amministrazione che ha fatto una scelta coraggiosa e le persone del paese che si sono messe in gioco dando il loro contributo. Abbiamo ospitato migliaia di donne, uomini, giovani e famiglie e in tantissimi ci hanno fatto i complimenti per quanto offerto loro e per la logistica che ha favorito una piacevole condivisione”.

“Verucchio è una delle tre sottozone, quindi una destinazione iconica per il vino riminese: l’impegno che la Strada dei vini e dei sapori ha profuso nasce dalla convinzione che il vino è traino di tutte le attività enogastronomiche e turistiche del territorio. Verucchio è splendida, un’atmosfera magica, i rapporti con l’amministrazione buoni, felici di esserci stati con quasi tutti i nostri produttori che hanno capito la opportunità nonostante la vendemmia appena iniziata” chiude il cerchio Sandro Santini.