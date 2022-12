Il miglior panettone d'Italia Under 35 è quello di un giovane pasticciere cattolichino

Il concorso “Artisti del Panettone 2022”, giunto alla sua quinta edizione, è il primo grande evento a livello italiano che punta alla promozione della cultura del panettone artigianale. A questa manifestazione, che si è tenuta a Milano lo scorso weekend, hanno partecipato oltre 70 pasticceri provenienti da tutta Italia. E tra gli iscritti c'era anche il giovane cattolichino Alessandro Ercoles (classe '96), della Pasticceria Canasta di Cattolica (attività di famiglia aperta nel 1948). Il suo panettone si è aggiudicato il titolo, dopo il giudizio della giuria composta da alcuni tra i migliori Pasticcieri d'Italia e presieduta da Luigi Biasetto, di "Miglior Panettone Tradizionale d'Italia categoría under 35. Il panettone richiesto per il giudizio era tradizionale milanese, realizzato secondo il disciplinare di legge, con Lievito madre vivo, Uvetta e Canditi.

“Ho iniziato a lavorare in pasticceria 7 anni fa, dopo il diploma, frequentando un corso di alta formazione in una tra le migliori scuole del settore e successivamente mi sono dedicato alla storica attività di famiglia, aperta dal 1948 - spiega Ercoles -. Questo è stato il primo concorso in assoluto a cui ho partecipato e ricevere un riconoscimento simile è una grande emozione visto l'impegno in pasticceria mio e di tutto lo staff della Pasticceria Canasta. Ci tengo, come ho fatto durante la cerimonia di premiazione a ringraziare mio padre Marco Ercoles Maestro Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani ndr), senza il quale sicuramente non sarei riuscito ad acquisire competenze e conoscenze che mi hanno permesso di raggiungere questo importante risultato. Il mio obiettivo è sempre stato quello di riuscire a portare avanti la pasticceria di famiglia, continuando a valorizzare al massimo la qualità dei prodotti, principio cardine della nostra attività artigianale".