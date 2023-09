Migliorare il collegamento tra la zona mare e la ferrovia, sfondamento di via Porto Bardia

Fluidificare la mobilità nell’area di Torre Pedrera, migliorando l’accessibilità tra la zona monte e la zona mare. A questo scopo, l'amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha approvato il documento di indirizzo di progettazione per permettere di collegare via Porto Bardia e via Diredaua, così da consentire un’allacciatura tra il lato mare e la ferrovia, e viceversa.

L'intervento, per essere attuato, richiede il completamento del tracciato di via Porto Bardia - oggi arteria a fondo cieco - che, a sua volta, necessita di un’operazione di sfondamento della stessa su via Diredaua. Uno sfondamento che ha lo scopo di migliorare la viabilità della frazione costiera di Torre Pedrera e per il quale l'amministrazione comunale ha previsto un investimento complessivo di 260 mila euro, che sarà coperto grazie a un avanzo di amministrazione.

“Un’operazione strategica nell’ambito della fluidificazione del quadrante urbano di Torre Pedrera, sentita anche dalla cittadinanza - spiega Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini –. Un lavoro che si incastra con il piano triennale dei lavori pubblici che sta interessando tutta l’area di Rimini Nord, dove sono in corso o in calendario diversi cantieri atti a migliorare la circolazione e a rendere più agevoli gli spostamenti per gli utenti della strada”.