Migliorare il rapporto con il proprio cane, fa esordio un nuovo centro cinofilo

Nel pomeriggio di domenica, 23 aprile, a Misano, in via Del Ciglio, è andata in scena l'inaugurazione del “Centro Cinofilo Scuderia de Lago” in collaborazione con “Econilcane” dell'educatrice cinofila cattolichina Elisa Filippucci. Presenti al taglio del nastro, oltre a Elisa Filippucci, anche Marco Corrao, il titolare della “Scuderia Del Lago”, un maneggio in cui si effettuano numerose attività con cavalli, pony e somarelli, in cui all'interno, da oggi, si potranno fare anche con i cani. Aperto nel 2013 a San Clemente, poi trasferito, nel 2019, a Misano.

“Sono educatore cinofilo dal 2019 certificato da Accredia e mi occupo di aiutare cani e famiglie a capirsi meglio, lavorando sulla relazione e sulla gestione quotidiana - spiega la Filippucci -. Dal 2022 sono tecnico rally obedience Csen. Come libera professionista, lavoro a domicilio o presso campi cinofili di altri educatori e istruttori. Mi muovevo tra Fano, Rimini, San Marino, Riccione e Gradara. Essendo cattolichina di origine, ho sempre cercato un terreno per poter aprire un mio centro. Poi un incontro fortunato, un giorno mentre portavo mia figlia Nina al nido, ho visto invadere la carreggiata da 4 cavalli provenienti dalla Scuderia del Lago e questo fuori programma mi ha permesso di incontrare il titolare Marco Corrao".

Il maneggio si trova di fronte casa mia, è un posto da sogno che da sempre ammiro. La conoscenza reciproca ci ha portato a scoprire la nostra passione comune per i cani. Marco infatti è un ex allevatore, un cinofilo non più di mestiere ma per cuore. Condividendo con lui i miei progetti mi ha subito proposto di aprire un centro nel suo terreno, tanto ampio per cavalli, pony somarelli e da oggi anche cani.

"Nasce così il “Centro Cinofilo Scuderia del Lago” in collaborazione con “EconilCane”. Realizzato totalmente da noi, grazie alla grande manualità di Marco Angeli, mio marito, essenziale in tutto per la realizzazione del centro. Partiamo con un campo recintato e adibito alle lezioni, un ufficio e un magazzino con poi il progetto di allargarsi e crescere sempre di più, anche perché lo spazio non manca. Oltre alle lezioni di educazione base, rally-obedience, ricerca ludica sportiva, lezioni di gruppo a tema, puppy class, offriremo anche il servizio di taxi dog e asilo diurno”.

“L’incontro con Elisa è avvenuto per caso e da subito c’è stata affinità di visione e intenti - sottolinea Corrao -. La Scuderia del lago si trova a Misano, a pochi passi dal mare, su una superficie di 9 ettari. Attraverso l'utilizzo di cavalli e di cani si propone come esempio di inclusione sociale. Lo scopo è trovare un rinnovato contatto con la natura, il mondo degli animali e la campagna. Riassume quindi il concetto di “city farm”, in assoluta armonia con il progetto “Misano 2030 Green”.

La struttura diventa luogo di aggregazione per i giovani e le famiglie, e strumento didattico per un migliore rapporto con gli animali. L'approccio naturale privo di spirito agonistico e competitivo favorisce l'inserimento anche a persone con disabilità, praticando sia la pet-therapy che l'ippoterapia. "La Scuderia del Lago si propone come un contenitore multifunzionale di esperienze sportive educative ricreative, sempre con profondo rispetto della natura - conclude Corrao -.Ho accettato di buon grado questo nuovo progetto e non vedo l'ora di lavorare con Elisa”.