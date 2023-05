Come migliorare la vita degli amici a quattro zampe, l'amministrazione incontra i cittadini

Sono tre gli appuntamenti in programma questo mese nell’ambito del tour organizzato dall’amministrazione comunale nelle diverse aree sgambamento della città per incontrare i proprietari dei cani e definire insieme a loro le politiche locali a tutela degli amici a quattro zampe. Un ciclo di incontri cominciato a metà aprile che ora si appresta a concludersi con tre date in calendario in sei aree sgambamento: lunedì 8 maggio, alle 9,30, presso l’area di via Fantoni, e, alle 10,30, presso quella al Parco Giovanni Paolo II; mercoledì 17 maggio, alle ore 9,30, presso l’area di Via Aleardi Lagomaggio, e, a seguire, alle 10,30, in via Toscanini; mercoledì 24 maggio, alle 9,30, presso il Parco Pertini e l’ora dopo, alle 10,30, al Parco Spina Verde Miramare. A presenziare, l’assessora al Benessere degli Animali del Comune di Rimini, Francesca Mattei, e le Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), da sempre in prima linea per la cura dei parchi e per garantire una corretta gestione del cane.

“Una bella occasione, come visto anche nei precedenti incontri, per parlare con le cittadine e i cittadini, valutando insieme a loro i progetti e le iniziative da mettere in campo per venire incontro alle esigenze di chi ha un animale domestico e, allo stesso tempo, per rendere Rimini una città sempre più pet friendly - è il commento dell’Assessora al Benessere degli Animali del Comune di Rimini, Francesca Mattei -. Ci tengo a ringraziare le tante persone che ho avuto modo di incontrare da quando è iniziato questo percorso partecipativo e le Guardie Ecologiche Volontarie per la loro professionalità, disponibilità e dedizione al territorio.”.