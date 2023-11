I migliori anagrammisti di tutta Italia si danno appuntamento a Rimini, raduno in città

Giocare con le parole è un’arte e un divertimento le cui origini si perdono nel tempo ma che al giorno d’oggi ha trovato linfa anche nell’universo della rete e dei social. E’ qui che si sono dati appuntamento alcuni “enigmisti folli” che adorano gli anagrammi e che non “mettono mai a dormire la materia grigia” pur di cimentarsi con l’affascinante arte dell’anagramma. Dare spazio alla creatività, sperimentare, proporre, commentare, segnalare, anagrammare temi e argomenti di attualità, è lo scopo del gruppo 101 Anagrammi Zen che, solo sulla pagina Facebook ufficiale, conta più di 48mila follower e appassionati nella declinazione delle parole in tutte le loro forme.

A disposizione di ogni navigante dal 2014 e tuttora in piena attività, il gruppo è attento a ogni evento dell’ultima ora, dal trionfo di Sinner in Coppa Davis, all’addio di Totti al calcio giocato, dai testi delle canzoni di Vinicio Capossela agli anagrammi letterari, fino alle questioni più di attualità: un vero e proprio quotidiano d'informazione anagrammatica.

Il Gruppo, una volta all’anno, esce dalla rete per un momento di incontro e convivialità oltre che di ‘gare solutori’ e ‘concorsi autori’ e quest’anno ha scelto Rimini per il suo raduno che si terrà dall’8 al 10 dicembre. Si daranno appuntamento a Rimini decine di anagrammisti, fra loro grandi firme della Settimana Enigmistica e delle principali riviste nazionali, come Guido Iazzetta, enigmista italiano, redattore de “La Settimana Enigmistica” e direttore della rivista ‘La Sibilla’, oltre al fondatore del gruppo 101 Anagrammi Zen che nasce dall’omonimo libro di Marco Minelli, psicologo clinico che ha generato un vero e proprio laboratorio creativo dove il mondo e le sue parole si rimescolano in un impasto fatto di ironia, creatività, astuzia e tanta esperienza. A Rimini gli anagrammisti saranno protagonisti di varie prove, fra queste anche un concorso aperto a tutti per la creazione di una frase anagrammata a piacere contenente la parola Rimini. Per questo concorso per Autori c'è un solo vincolo: la frase dovrà contenere la parola Rimini o nella parte sorgente oppure nel suo anagramma (il concorso aperto a tutti si svolgerà sabato 9 dicembre pomeriggio nella sala congressi dell'albergo "Casa per ferie Salesiani").

Ma il raduno di dicembre sarà solo la prima tappa di un calendario che si annuncia ricco: “Rimini è infatti già stata individuata come perfetto polo dell’enigmistica classica – commenta Marco Minelli, organizzatore del raduno assieme ai redattori di 101AZ - per la sua posizione baricentrica, per il fascino del mare e per la piattaforma unica di hotel e servizi turistici, tanto da sceglierla anche come città ospitante, nel mese di giugno 2024, della Festa della Sibilla, una delle più importanti manifestazioni nazionali di enigmistica e giochi di parole, la prima in assoluto per numero di partecipanti”. Quest’anno la kermesse che rappresenta un appuntamento tradizionale per gli enigmisti di tutta Italia, si celebrerà a giugno per la prima volta a Rimini, dopo le prime edizioni tenute in Liguria, in Toscana e poi in Campania.

“Questa edizione del raduno si svolge a Rimini – continua Minelli - perché l'anno scorso la gara solutori è stata vinta da Michele Pretolani (Mikiller), istruttore di tennis al circolo di San Mauro Mare. Forse non in tanti sanno che tra gli enigmisti italiani si annoverano diversi musicisti noti che hanno pubblicato giochi sulla rivista "La Sibilla": Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Nicola Piovani e il rapper Francesco Di Gesù noto come Frankie Hi-NRG. Ogni enigmista ha uno pseudonimo con il quale firma i suoi giochi sulle riviste, per esempio quello di Roberto Vecchioni è "Sergente York". Durante i convegni, gli enigmisti si danno del tu e si chiamano tra di loro con lo pseudonimo. A proposito di solutori, uno tra i tre più forti di tutti i tempi è stato proprio della provincia di Rimini, si trattava di Evelino Ghironzi (Piquillo), di Cattolica, che purtroppo ci ha lasciato nel 2021”.