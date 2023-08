Le migliori cantine del territorio a Calici Santarcangelo, per l'evento modifiche al traffico e alla sosta

Questo fine settimana la 25esima edizione di Calici Santarcangelo porterà nelle vie e le piazze del centro di Santarcangelo le migliori cantine del territorio, oltre a buon cibo, concerti e spettacoli per la due giorni dedicata all’enogastronomia sotto le stelle cadenti di San Lorenzo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste modifiche al traffico e alla sosta già a partire dalle ore 15 di venerdì 11 agosto, quando chiuderanno al traffico veicolare le piazze Ganganelli e Marini per riaprire poi alle 9 di domenica 13 agosto.

Dalle ore 18 di venerdì alle 2 di sabato e dalle ore 18 di sabato fino alle 2 di domenica, sarà inoltre vietato il transito nelle vie di piazza Ganganelli, Ludovico Marini, Daniele Felici (nel tratto compreso tra le vie Andrea Costa e Portici Torlonia), De Bosis, Saffi, Pio Massani (tra le vie Saffi e il civico 18), nelle piazze Balacchi e Monache. Negli stessi orari sarà vietata anche la sosta in piazza Marconi, mentre in via Silvio Sancisi verrà invertito il senso di marcia.

Diversi stalli moto saranno istituti nei pressi del centro commerciale naturale, in particolare nelle vie Montevecchi (nel tratto compreso tra la via Andrea Costa e il secondo ingresso al parcheggio Francolini), Verdi (tra le vie Giordano Bruno e Mazzini), Gaetano Marini (tra piazza Marconi e via XXIV Maggio) e Pascoli, davanti alla chiesa del Suffragio. Dall’altro lato della strada, lo stallo del Valma Bass verrà temporaneamente sostituito da due parcheggi per disabili che si aggiungono a quelli già presenti in centro, mentre il parcheggio Cappuccini sarà riservato esclusivamente ai residenti del centro storico.

In tutta l’area della manifestazione e nei 150 metri vicini in tutte le direzioni, sarà inoltre vietata la vendita per il consumo o l’asporto di bevande e alimenti in vetro, fatta eccezione per i calici distribuiti dagli organizzatori della manifestazione.