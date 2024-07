MillionDay record, azzecca i 5 numeri e chiama il tabaccaio: "Ho vinto un milione, possiamo verificare?"

Una mattinata indimenticabile, da record, per nove giocatori del MillionDay capaci di aggiudicarsi, nell’estrazione di giovedì 18 luglio alle ore 13, un milione di euro ciascuno grazie alla combinazione 11, 18, 20, 22 e 27. Mai nella storia del gioco c’erano state così tante vincite in una singola estrazione. Tra i nuovi nove milionari c’è un uomo di Rimini. La super vincita è avvenuta nella tabaccheria di borgo San Giovanni. A confermare la vincita sono anche i titolari della ricevitoria: alla stampa locale raccontano come un cliente abituale, che ha voluto rimanere anonimo, aveva al mattino giocato i numeri fortunati. Poi al pomeriggio, dopo aver speso una telefonata, era fuori dal negozio ad attendere la riapertura per verificare che i numeri fossero davvero tutti corretti. Dopo un breve controllo è partita la gioia, in quanto erano stati davvero azzeccati tutti e cinque i numeri.

I fortunati vincitori dell’estrazione da record arrivano da sei regioni differenti: due milioni sono stati vinti in Campania (a Cardito e San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli), in Veneto (doppia vincita in provincia di Treviso), in Sicilia (Modica e Licata), mentre le altre vincite sono andate a Torino, in provincia di Latina e appunto Rimini.

Ora per la riscossione della vincita i fortunati giocatori hanno a disposizione 60 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino, poi bisognerà fornire lo scontrino vincente presso lo sportello bancario indicato e fornire i propri dati personali. Per la modalità online, il titolare del conto gioco dovrà presentare personalmente una richiesta di riscossione vincita MillionDay presso gli sportelli bancari convenzionati o direttamente all’ufficio premi Igt Lottery Spa, fornendo la documentazione richiesta.