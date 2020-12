Minacce a Renata Tosi, il sostegno del sindaco di Misano: "In questo momento frasi ancor più gravi"

Il sindaco di Riccione Renata Tosi ha ricevuto delle minacce sul web. Offese degnerate in un augurio di morte ascrivibile a un solo profilo social. Minacce seguite alle polemiche sugli assembramenti nella perla Verde dopo l'accensione delle luminarie sabato scorso. Il sindaco Tosi non ha al momento commentato la vicenda neanche sul suo profilo social o in quello del Comune, ma in queste ore sono arrivate diverse dimostrazioni di solidarietà dalle parti politiche. A esprimere parole di sostegno nei confronti della Tosi è anche il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni: "Sono giorni difficili per tutti. La morsa della pandemia ancora non si allenta sostanzialmente e c’è la necessità, complicatissima, di trovare un punto di equilibrio fra tante priorità - afferma il collega di Misano - Ogni scelta determina conseguenze immediate, assumerle tempestivamente necessita di sensibilità e della sponda solida della coesione sociale, alla quale tutti siamo chiamati a contribuire".

"In questo contesto, sono molto più gravi ed insopportabili le frasi minacciose ed ingiuriose rivolte a chi riveste un ruolo di riferimento nell’amministrazione di un territorio. Per questo manifesto a Renata Tosi, Sindaca di Riccione, la mia solidarietà e insieme quella della nostra città. Siamo certamente distanti per convinzioni e cultura politica, lo sappiamo entrambi. Però c’è un valore sul quale è necessario ribadire fermezza, il rispetto per le persone e per il ruolo che rivestono. Tanto più nel caso di un Sindaco, che svolge il suo lavoro su mandato dei cittadini e nell’interesse di tutti".