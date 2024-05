Minacce al candidato di Forza Italia, la sindaca Parma: "La campagna elettorale non deve trasformarsi in scontro violento"

Dopo le minacce al candidato consigliere di Forza Italia Giuliano Triolo per le elezioni amministrative di Santarcangelo, con un cartello apparso sul segnale stradale all'ingresso della città clementina, interviene la sindaca Alice Parma. La prima cittadina, in una nota, spiega che "Apprendiamo dalla stampa delle minacce ricevute dal candidato consigliere di Forza Italia, Giuliano Triolo, nella serata di lunedì. Esprimo la solidarietà dell’Amministrazione comunale e della città di Santarcangelo nei confronti di Triolo: la campagna elettorale è una cosa seria, un momento di democrazia e confronto anche e soprattutto nella diversità di posizioni politiche, che non può e non deve trasformarsi per nessuna ragione in occasione di scontro violento. Martedì sera in Consiglio comunale ho augurato a tutte le forze politiche una campagna elettorale serena e corretta, un augurio che oggi ribadisco anche alla luce delle inaccettabili minacce indirizzate al consigliere Triolo”.

Il cartello minatorio, apparso lunedì scorso, dove era riportato questo testuale messaggio: “Triolo non ti candidare, da Santarcangelo te ne devi andare” è stato rimosso dai carabinieri della città clementina e, al momento, sono in corso le indagini per individuare chi sia stato ad affiggerlo.