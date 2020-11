Minacce delle "Nuove Brigate Rosse", Ugl: "Massima solidarietà ai sindaci, uniti contro la violenza"

"Nell' esprimere la più sentita solidarietà umana e vicinanza istituzionale ai sindaci dell'Emilia-Romagna che in questi giorni si sono visti recapitare lettere intimidatorie firmate Nuove Brigate Rosse, evidenziamo, altresì il clima d'odio e di radicalizzazione ideologica che sta montando in queste delicate settimane di pandemia sanitaria. Come confederazione sindacale siamo stati anche noi oggetto di attacchi squadristici, le nostre sedi imbrattate di slogan e minacce, che non sottovalutiamo e che abbiamo denunciato alle forze dell'ordine.". Così Filippo Lo Giudice, segretario territoriale dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna, a proposito dei recenti episodi che hanno visto come bersaglio i sindaci di di Rimini Andrea Gnassi, di Ravenna Michele De Pascale, e di Forlì Gian Luca Zattini.

"Amministratori di sinistra e di destra a sottolineare il fatto che in questo momento è preso di mira chi ha responsabilità amministrative e socio-economiche, senza distinzione di appartenenza o colore politico. Come Ugl non ci faremo mai intimidire, non ci piegheremo mai ad atti o parole intimidatorie e chiamiamo le singole comunità e le istituzioni a tenere alta l'alta l'attenzione ed a restare unite contro chi propaga violenza verbale o materiale. Nell'attesa che, grazie al lavoro delle forze dell'ordine che sono state già informate, si possano individuare al più presto i responsabili di queste minacce".