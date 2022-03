Minacce e danneggiamenti al Luna Park di San Gregorio, condannata famiglia di giostrai

Minacce: “Se metti in piedi quel gioco, ti spariamo in bocca”, e danneggiamenti, una pulsantiera presa a sprangate, sono il prologo dell'accesa rivalità tra due famiglie di giostrai che si è conclusa con una condanna per tre dei sei membri di un nucleo famigliare accusati a vario titolo di estorsione aggravata e danneggiamento. Il motivo del contendere era nato nel 2016, e andato avanti fino al 2018, nel luna park della Fiera di San Gregorio a Morciano quando gli imputati avrebbero preso di mira un giostraio rivale, ‘colpevole’ a loro dire di aver investito i propri soldi su un gioco talmente simile al loro che, in occasioni di feste e fiere, rendeva incompatibile la presenza in contemporanea di entrambi. Erano così iniziate le minacce, “Se ci provi ti mandiamo su una carrozzina”, che erano andate avanti per due anni fino a quando nel 2018 al luna park erano intervenuti i carabinieri che, allertati per i precedenti screzi tra le due famiglie, avevano evitato lo scontro fisico. In seguito alla querela presentata dalle vittime, l'intera famiglia, i cui componenti con età comprese tra i 28 e i 55 anni originari di Forlì, Novafeltria e Senigallia e assistiti dagli avvocati Piero Ippoliti, Monica Gabrielloni e Monica Castiglioni, sono finiti in Tribunale. Nella mattinata di martedì davanti al gup Benedetta Vitolo tre sono stati condannati con rito abbreviato, dua a 4 anni e uno a 3 anni e 6 mesi, altri due sono stati assolti e un altro è stato rinviato a giudizio davanti al Collegio. Gli li avrebbe danneggiati volutamente sfruttando un diritto di prelazione sulla postazione relativo a un’altra attrazione per poi invece montare quella identica alla loro.