Minacce e insulti per terrorizzare la madre, il figlio finisce in manette

Telefonate e messaggi intimidatori alla madre e, nonostante il divieto di avvicinarsi a lei, il figlio si è presentato sotto casa della donna. Le intemperanze di un 25enne romeno si sono concluse con un paio di manette quando, nel pomeriggio di mercoledì, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Rimini. Il giovane, già denunciato per maltrattamenti in famiglia, nel novembre dello scorso anno si era visto imporre anche la misura del divieto di avvicinamento alla madre, ai luoghi da lei frequentati e al divieto di comunicare. Nonostante questo, però, negli ultimi giorni il 25enne era tornato a tormentare la donna. Una luna sequela di telefonate e messaggi intimidatori che avevano terrorizzato la signora costringendola a chiedere aiuto alla polizia di Stato. Mercoledì pomeriggio a casa della donna è intervenuta una pattuglia delle Volanti per cercare di tranquillizzarla me, mentre le divise erano sul posto, è comparso il figlio violando il provvedimento del giudice. Un comportamento che ha fatto scattare l'arresto col 25enne che è stato portato in Questura. Il giudice, alla luce del comportamento, ha disposto l'aggravamento della misura cautelare disponendo il carcere nei confronti del ragazzo.