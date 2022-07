Minaccia il coetaneo e gli strappa dalla mano il telefonino: arrestato per rapina un 20enne

E' accusato di rapina e false attestazioni a pubblico ufficiale. A finire nei guai un 20enne, arrestato nella nottata tra sabato e domenica dalla Polizia di Stato. Erano circa le 3 quando una Volante è stata inviata al Parco Murri poiché era stato segnalato il furto di un telefono cellulare. Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno rintracciato il richiedente, un italiano di 20 anni, il quale ha riferito di essere stato vittima del furto del proprio telefono cellulare da parte di una persona, la quale con fare aggressivo e minaccioso, glielo aveva strappato di mano, fornendo della stessa una dettagliata descrizione.

Poco dopo all’interno dello stesso parco, gli agenti hanno rintracciato un soggetto, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, e, nascosto nei pressi dell’albero dove lo stesso era appoggiato, hanno rinvenuto un telefono cellulare poi riconosciuto dalla vittima quale provento del furto perpetrato poco prima. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il giovane è risultato avere una identità diversa da quella fornita agli agenti e numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. Lunedì sarà processato per direttissima.