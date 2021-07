Minaccia i clienti di un bar con una chiave inglese ed insulta i poliziotti: arrestato

Venerdì mattina, alle ore 7.30 circa, una volante della Questura di Rimini è intervenuta in Viale Amerigo Vespucci dove era stato segnalato un soggetto molesto che infastidiva clienti e avventori intenti a far colazione nei pressi di un bar.

L’uomo, un sammarinese di 25 anni, in forte stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool, ha minacciato avventori e dipendenti impugnando una chiave inglese, subito sequestrata dagli agenti.

Accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione, l’uomo ha continuato ad assumere un atteggiamento violento iniziando a tirare calci all’autovettura di servizio e colpendo alla mano uno dei poliziotti.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza privata e porto abusivo di armi. Al termine dell’udienza, tenutasi venerdì mattina, l’arresto è stato convalidato e la persona, in attesa dell’udienza definitiva, è stata sottoposta all’obbligo della firma presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Aggredisce un poliziotto: arrestato

Un altro episodio è successo intorno alle due di venerdì notte, mentre transitava in Largo Martiri D'Ungheria, una pattuglia di volante ha notato un ragazzo, un 22enne originario del Gambia. Il giovane riferiva di essere rimasto vittima del furto del proprio telefono cellulare da parte di alcuni ragazzi che erano lì presenti. Subito interpellati, i giovani hanno negato.

Mentre i poliziotti procedevano all’identificazione dei soggetti presenti, il 22ene ha iniziato a sputare all'indirizzo di uno degli agenti, il tutto condito da parole offensive.

Il gambiano ha anche provato ad allontanarsi ma è stato bloccato dagli agenti. Con non poca fatica, gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza il ragazzo all'interno dell'auto di servizio per il trasporto in Questura e, nonostante tutte le precauzioni poste in essere, lo stesso ha continuato ad essere aggressivo colpendo con forti testate e calci le portiere.

A causa delle lesioni subite, l’agente ferito veniva giudicato guaribile in 4 giorni. Il 22enne è stato tratto in arresto per il reato di lesioni e resistenza a Pubblico ufficiake. e denunciato in stato di libertà per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Il Pm di turno, ne ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.