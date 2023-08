Minaccia l'ex amante con una pistola, divieto di avvicinamento per la donna

Doppi guai per la cittadina russa 49enne che, secondo le accuse, aveva minacciato l'ex amante utilizzando una pistola e per la quale il gip ha emesso un ordinanza del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dall'uomo. La signora era già nota alle forze dell'ordine in quanto vedova di un pluripregiudicato pugliese che, prima della morte, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale per reati inerenti agli stupefacenti e al crimine organizzato. La vittima sarebbe l'ex amante di lei che, dopo le minacce, si era rivolto ai carabinieri di Cattolica raccontando tra le altre cose anche la presenza della pistola. Era così partita un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani nel corso della quale i militari dell'Arma avevano perquisito l'abitazione della donna difesa dall'avvocato Stefano Caroli.

Nel corso del sopralluogo gli inquirenti avevano trovato nell'appartamento una scacciacani, utilizzata come soprammobile, e anche una Beretta vera con un corredo di 105 proiettili. Gli accertamenti avevano permesso di scoprire che l'arma era stata rubata 20 anni fa a Canosa di Puglia e, davanti all'evidenza, la 49enne ha sostenuto che si trattava di un ricordo della buon'anima del marito e di non sapere nulla della provenienza tanto che alla domanda dei carabinieri se aveva delle armi in casa aveva consegnato spontaneamente sia la pistola finta che quella vera. Secondo quanto emerso, inoltre, la Beretta era custodita in una casa di San Clemente e, successivamente alla morte dell'uomo, era stata spostata in un appartamento di Riccione. Alla fine la donna è stata denunciata a che per ricettazione e per aver portato fuori casa la pistola senza aveva il porto d'armi.