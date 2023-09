Minaccia di morte una donna con un martello, giudizio immediato dopo il caso fuori dalla stazione

Era salito sulla macchina di una donna e l’aveva minacciata di morte con un martello. I fatti si erano registrati lo scorso 27 luglio, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Viserba. Ora per l’uomo, presunto responsabile del gesto, ci sarà il giudizio immediato: le accuse sono rapina, resistenza e minaccia. Il gip Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, l’udienza è fissata per il prossimo 15 novembre.

Erano circa le 13, di quel venerdì 27 luglio, quando al 112 una donna lamentava di essere stata vittima di una tentata rapina nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Viserba. Giunti sul posto, gli agenti erano stati avvicinati da un uomo che aveva raccontato in breve i fatti accaduti e indicava il responsabile della tentata rapina. Subito fermato, nel proprio zaino era stato rinvenuto un martello.

Subito dopo gli operatori avevano preso contatti con la vittima che aveva poi riferito di essere giunta in auto nel parcheggio della stazione e di aver notato un uomo con un martello in mano intento a rompere la catena di una bicicletta lì posteggiata; spaventata, aveva raccontato di aver accompagnato i bambini che erano con lei dalla madre e proprio in quel momento l’uomo aveva iniziato a proferire delle frasi all’indirizzo della bambina più grande.

La donna, che temeva che l’uomo potesse danneggiare la sua auto, aveva così deciso di andare a spostarla in un luogo sicuro ma una volta salita a bordo il 45enne si era ripresentato ed era salito nell’auto. Pretendeva dei soldi e delle sigarette dalla malcapitata. Al rifiuto della stessa aveva iniziato a minacciarla di morte con il martello in mano. La donna terrorizzata era scappata e aveva poi trovato rifugio nel vicino bar.