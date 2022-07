Minacciato col coltello alla gola per una foto, condannati due imprenditori

Si è concluso con una condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione ciascuno e al pagamento delle spese, 9 gli anni chiesti dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il processo che vedeva imputati due fratelli di 31 e 33 anni proprietari di un negozio di ortofrutta a Riccione. I due, originari di Cosenza e difesi dall'avvocato Stefano Caroli, sono stati ritenuti colpevoli di aver rapinato, picchiato e calunniato un 18enne di Cattolica "colpevole" di aver fotografato il loro camion il 30 aprile del 2019. Secondo quanto ricostruito in aula, la madre della vittima aveva vinto una querelle giudiziaria nei confronti dei due imprenditori per la quale sarebbe dovuto essere pignorato il camion frigo dei fratelli. Quel pomeriggio la donna aveva inviato il figlio a fotografare il mezzo in modo da avere la targa da comunicare al proprio avvocato. Il ragazzo, però, era stato sorpreso dal 31enne e dal 33enne che, dopo averlo rincorso, lo avevano gettato a terra per poi rubargli il cellulare e minacciarlo con un coltello: "Quando arrivano i carabinieri devi dire che hai rubato dei soldi dal nostro negozio, altrimenti sappiamo dove abitate (lui e la madre, ndr), veniamo e vi uccidiamo”.

Nonostante la messa in scena del presunto furto dalla cassa del negozio, le indagini dei carabinieri avevano escluso che il 18enne fosse entrato nell'ortofrutta e sottratto del denaro tanto che alla fine nelle sue tasche non erano stati trovati i 140 euro che i fratelli sostenevano gli fossero stati rubati. Oltre alle accuse di rapina e lesioni si era aggiunta quindi anche quella di calunnia. Il legale dei condannati ha già annunciato di voler ricorrere in Appello per una sentenza ritenuta ingiusta.