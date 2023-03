I mini piloti invadono il piazzale dell’Area 58, in trenta accedono a un corso gratuito in pista

Grande successo dell’Open Day “Sali in moto con noi" svoltosi nel piazzale dell’Area 58 a Misano Adriatico. Anche il presidente Fmi Giovanni Copioli è intervenuto a portare il saluto ai tecnici federali e ai bambini presenti. L’evento ha avuto un successo oltre le aspettative grazie anche alla collaborazione del Comune e dell’assessorato allo sport di Misano nella persona di Filippo Valentini.

Organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con il Moto Club Misano Adriatico, l’evento gratuito voluto da Sport e Salute ha coinvolto 94 ragazzini dai 6 ai 9 anni. Ne sono stati scelti 30 per un corso sempre gratuito della durata di sei mesi da svolgersi in pista, nelle due giornate diversi piloti hanno assistito ai test tra cui il campione del mondo Matteo Ferrari e il campione del mondo Francesco Cecchini.