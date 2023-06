Minimarket nel mirino della Municipale: primo verbale per vendita di alcolici fuori orario

Questo primo fine settimana dopo la chiusura delle scuole ha visto impegnata la Polizia locale nel presidio del territorio in occasione del primo appuntamento musicale sul piazzale Roma che ha inaugurato la stagione estiva con il concerto dei Nomadi. Il servizio degli agenti a corollario dell’evento ha visto impegnate 9 pattuglie sul turno serale e notturno per garantire la sicurezza dell’evento e il presidio delle aree centrali della città. L’evento si è svolto regolarmente senza particolari criticità, mentre la viabilità non ha evidenziato problematiche rilevanti, ad eccezione di due sinistri stradali verificatisi nella serata e durante la notte su cui la Polizia locale è intervenuta per i rilievi di legge.

A conclusione dell’evento musicale il personale è stato reimpiegato per il controllo delle attività commerciali, in particolare per contrastare il fenomeno della vendita di alcol ai minori e fuori dagli orari consentiti. Questa attività di monitoraggio delle attività commerciali ha condotto all’accertamento di una violazione per la vendita di alcol da parte di un minimarket su uno degli assi commerciali della città, in quanto il gestore ancora aperto nonostante l’ora tarda, attirava la clientela giovanissima vendendo bottiglie di alcolici e superalcolici. Al titolare è stata contestata la violazione alla normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa di 6.666,67 euro che, in caso di recidiva nel biennio, comporta la sospensione della licenza. Durante il pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica l’attività di controllo sul demanio marittimo e nelle aree limitrofe alla stazione e al capolinea degli autobus ha portato al controllo di una decina di giovani in arrivo che non hanno però destato particolari problematiche.

Per quanto riguarda l’attività di controllo sul demanio marittimo, un cittadino del Bangladesh, già verbalizzato sabato pomeriggio nei pressi della zona 100, ha cambiato la sua area di interesse e si è diretto verso sud, pensando di destare meno l’attenzione: il personale del Nucleo antiabusivismo commerciale lo ha sorpreso comunque in prossimità del piazzale Kennedy nuovamente intento nella vendita senza titolo sul demanio marittimo ed è stato nuovamente sanzionato amministrativamente col sequestro della merce.