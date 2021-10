Ministero della Cultura finanzia intervento di restauro dell'area archeologica di Cattolica

Avrà avvio lunedì, 11 ottobre, un intervento di restauro e manutenzione dell'area archeologica di Cattolica (ex mercato ortofrutticolo) finanziato e voluto dal MiC, Ministero della Cultura, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Proprio ieri mattina si è svolto l'incontro per la consegna dei lavori tra i rappresentanti della Soprintendenza e della ditta ravennate "Dimensione Mosaico" di Elisa Brighi ed Evelina Garoni che si occuperà dell'intervento. Una operazione da circa 20mila euro che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno (il termine ultimo per la consegna dei lavori è fissato per il prossimo 5 gennaio 2022) che, oltre alla manutenzione e restauro, punta a migliorare la fruzione dell'area in cui sono visibili alcuni edifici rinvenuti durante gli scavi degli anni '70 del secolo scorso. Per questi è stata proposta l’identificazione con le strutture della stazione di sosta (mansio) situata lungo il tragitto della Flaminia da cui si sviluppò l’attuale città di Cattolica. Sono stati ritrovati resti di vasche con pavimenti in cotto, canalizzazioni per lo scolo delle acque e un pozzo rimasto in uso fino alla metà del III sec. d.C. quando un incendio, collegato alle prime incursioni barbariche, segnò il declino dell’abitato. I materiali da questo e da altri scavi sono raccolti al Museo della Regina. Scavi condotti tra il 2000 e il 2004 nel lotto situato in adiacenza verso est, hanno inoltre confermato l’esistenza di ulteriori impianti artigianali e commerciali di epoca romana. Infine, è in preparazione uno studio integrale dell’area, dai vecchi scavi sino all’ultimo intervento archeologico del 2010, che sarà oggetto del prossimo numero di "Litus: I quaderni del Museo della Regina", la collana di pubblicazioni monografiche a cura del Museo di Cattolica.