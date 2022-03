La Lega Romagna: "Il ministero ha sbloccato i fondi, 25 milioni alla Provincia per rifare ponti e viadotti"

In arrivo fondi per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria infrastrutture. “Sono più di 90 i milioni di euro assegnati dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili alle province romagnole, nell’ambito della programmazione 2024-2029 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e per la manutenzione straordinaria di strade secondarie. Una battaglia che la Lega Romagna ha da sempre sostenuto e che grazie all’impegno del vice ministro Alessandro Morelli vedrà risultati concreti nei nostri territori. Le risorse previste che vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate sono così suddivise: circa 33 milioni di euro complessivi per la provincia di Ravenna, circa 35 milioni di euro per la provincia di Forlì–Cesena e 25 milioni di euro per la provincia di Rimini. Ora spetta alle amministrazioni provinciali prevedere e programmare al meglio i fondi assegnati”. Così in una nota il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone.