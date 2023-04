Dalla ministra Bernini ad Anna Falchi, ma anche Martina Colombari e Renato Zero. I Vip in Riviera

Dopo la visita in città tra selfie e autografi di Checco Zalone, in attesa del suo show allo Stadium alla vigilia di Pasqua da tutto esaurito, molti vip hanno scelto la Riviera Romagnola per trascorrere Pasqua e Pasquetta. Non è di certo passata inosservata la presenza a Bellaria Igea Marina della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Anche vice coordinatrice Nazionale di Forza Italia, la Bernini ha trascorso qualche ora in città in compagnia della madre ed è stata “paparazzata” nel noto ristorante Bell’Aria dove assieme a un tris di carpacci si sarebbe concessa per festeggiare la Pasqua anche una bottiglia di Champagne.

Come al solito Riccione è stata una meta imperdibile per i vip. Uno spot a Riccione lo ha regalato Martina Colombari che al suo milione di followers di Instagram, la mattina di Pasqua, dalla spiaggia ha mandato a dire “guardate che meraviglia, c’è un’aria bellissima”. Il marito Alessandro Billy Costacurta è stato al campo dell’Asar a parlare di calcio giocato e a firmare autografi ai bambini.

Un altro volto noto, quello di Anna Falchi, è stato immortalato alla mostra di Frida Kahlo nel giorno di Pasqua. Ma niente paparazzi, in questo caso, è stata la stessa attrice e showgirl, in compagnia del nuovo fidanzato, a concedersi all’obiettivo di Margherita Cenni, al photo booth. Cosa che hanno fatto anche la sorella, Valentina Cenni e il marito Stefano Bollani all’ora di pranzo. Nei giorni scorsi al porto è stato avvistato anche Renato Zero.