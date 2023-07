La ministra Locatelli presenta l'Expo Aid 2023 “Io, Persona al centro”. Una serie di visite in provincia

“Expo Aid 2023 sarà un grande momento di incontro e di scambio di buone pratiche, aperto a tutti, con più di sessanta relatori per i seminari, tra esperti, istituzioni, associazioni, persone con disabilità che porteranno le loro testimonianze, con interventi programmati e liberi che contribuiranno alla stesura delle linee guida del Piano Nazionale sulla disabilità che sarà scritto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ed emanato dal Presidente della Repubblica”. Così la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Expo Aid 2023 “Io, Persona al centro”, che si è svolta nella Sala delle Bandiere della Prefettura di Rimini.

L’evento si terrà il 22 e 23 settembre 2023 al Palacongressi di Rimini e saranno previste attività sportive e ricreative, un’area espositiva, momenti partecipativi e di formazione. Sei i seminari dedicati a sei tematiche attraverso cui verrà declinato il tema principale “Io, Persona al centro”: “Accessibilità universale, luoghi della cultura e turismo inclusivi”, “Disabilità e Sport: campioni e atleti a confronto”, “Salute e benessere sociale”, “Percorsi per l’inclusione lavorativa”, “Disturbi del neurosviluppo: vita, famiglia, opportunità”, “Il Progetto Individuale di Vita: le basi”.

“Sarà un momento importante per incontrarci - ha aggiunto la ministra Locatelli - ma soprattutto per fare squadra per il futuro e cambiare finalmente la prospettiva che siamo impegnati a promuovere per assicurare a tutte le persone una vita autonoma e indipendente, come sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Insieme possiamo fare sempre di più”.

All’incontro con i media hanno partecipato il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il direttore del Palacongressi di Rimini Fabio De Santis. Partecipano come co-sponsor all’evento Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio), Gruppo Maggioli e Teddy Group.

Sabato 29 luglio 2023 il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà in provincia di Rimini e Ravenna.

Ore 09,30 visita Municipio di Montefiore Conca, Via Roma, 3 – Montefiore Conca (RN)

A seguire visita Castello di Montefiore Conca Rocca Malatestiana per progetto di rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei tramite finanziamento PNRR, Via II Giugno – Montefiore Conca

Ore 10,30 visita Centro socio riabilitativo “Ca’ Santino”, Via Ca’ Santino, 2131 – Montefiore Conca (RN)

Ore 12,30 Visita Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare Onlus”, Viale Pinzon, 312/314 – Bellaria-Igea Marina (RN)

Ore 15,30 Visita Spiaggia “Insieme a Te”, Via della Fontana - Punta Marina (RA)