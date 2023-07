La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in visita a Luce sul Mare

La Città di Bellaria Igea Marina ha ricevuto sabato la graditissima visita del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Accompagnata dall’onorevole Morrone, è stata ospite di Luce sul Mare, accolta dai vertici della struttura e anche dal sindaco Filippo Giorgetti e una rappresentanza della giunta comunale. Il Ministro Locatelli ha colto l'occasione per visitare, tra gli altri, il reparto G. A. Pegli, che ospita minori in età evolutiva con gravi disabilità acquisite ricoverati nell’ambito delle cure palliative; il Centro di Mobilità nato in collaborazione con Italy SpA gruppo Stellantis, che consente alle persone con disabilità il ritorno alla guida; il Polo Fattoria con le attività di Riabilitazione equestre e di Pet Therapy; gli spazi legati al progetto “Libera Spiaggia”, che ai suoi albori si propone di aprire l’utilizzo di una spiaggia senza barriere a tutta la cittadinanza; infine i contesti di vita di Luce sul Mare, dove si accoglie e si lavora per l’inclusione.