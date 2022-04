Il ministro Garavaglia interviene al G20 spiagge: "Per le città balneari è necessaria più flessibilità"

"Le città balneari hanno delle esigenze specifiche ma anche delle grandi responsabilità". Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenuto per la prima volta ai lavori del G20Spiagge, sottolinea l’importante tematica del dovere e del potere di agire dei primi cittadini. Le problematiche dei territori costieri riguardano principalmente il cosiddetto “Effetto Fisarmonica” che si riflette in maniera esponenziale sulla gestione del personale. "Partiamo dalle specificità – dialoga il ministro con i primi cittadini presenti –. E’ chiaro che qualcosa va fatto e insieme porteremo avanti quel minimo di flessibilità che è necessaria. Tale flessibilità è fondamentale per dare servizi di qualità. Abbiamo un enorme patrimonio nel nostro paese ed è nostro dovere farlo crescere".

Si sono conclusi così, nel migliore dei modi, i lavori del G20 delle spiagge italiane, il Summit che accoglie i rappresenti delle destinazioni balneari della rete G20s, le più visitate in Italia con almeno 1 milione di presenze turistiche annuali. Un evento a cadenza annuale di ritrovo dei sindaci del Network G20s che, quest’anno, ha deciso di aprire le proprie porte anche alle rappresentanze degli altri Comuni balneari italiani. Le due giornate di lavoro hanno aperto importanti discussioni sulle tematiche della Transizione Ecologica, sull’innovazione, la Sicurezza e l’Economia, inaugurate ieri da due panel tematici in cui si sono susseguiti come relatori amministratori pubblici, tecnici del Turismo ed esponenti di tutte le Associazioni di categoria, oltre che i sindacati legati all’industria del Turismo Balneare.

La giornata conclusiva di oggi, 6 aprile, ha quindi ospitato il convegno nazionale annuale, moderato da Sebastiano Barisoni, Vicedirettore esecutivo Radio 24, che ha visto come capofila l’intervento del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. "È nostro compito, come amministratori di città balneari, dare un’opportunità e creare le migliori condizioni possibili, a partire dal decoro urbano, dall’essere sempre all’avanguardia posizionando in alto l’immagine del brand cittadino, affinché l’imprenditore possa declinare il proprio prodotto nel modo migliore – commenta la sindaca di Riccione, Renata Tosi, al termine dei lavori -. A Riccione ci sono più realtà che fanno rete, un esempio sono i club di prodotto come i bike hotel, specializzati nei servizi per ciclisti".

Prossima sede Arzachena

Una miniatura della "Saviolina" è stata consegnata questa mattina dal sindaco di Riccione, Renata Tosi, al Comune di Arzachena, prossima sede del G20 spiagge. "Abbiamo scelto un simbolo della nostra città, la Saviolina, nel modello creato da Olmer Scarponi e la moglie Beatrice Facchini", ha detto il sindaco Tosi.

"Si tratta di un modello di circa 50 cm per 50 - spiega Olmer che da 33 ha il suo laboratorio in viale Bologna a Riccione - Abbiamo impiegato circa 48 ore di lavorazione per realizzare il modello della Saviolina. Un lavoro che inizia prima dai disegni, noi abbiamo utilizzato quelli del libro del restauro della Saviolina e poi prosegue con taglio delle parti in legno, l'assemblaggio dello scafo, la realizzazione della parte del cordame con il taglio di 20 pezzi di legno da 1 centimetro lavorati al tornio". Un lavoro da maestri artigiani che Olmer e la moglie Beatrice esperta decoratrice hanno portato a termine per il Comune di Riccione che ha passato il testimone ad un'altra città balneare, Arzachena, del G20s.