Il ministro allo Sport Abodi visita il Parco del Mare. "Opera unica in Italia e caso scuola da esportare"

Nella giornata di venerdì (22 settembre) il ministro dello Sport Andrea Abodi ha visitato il nuovo Parco del Mare di Rimini. Lo ha fatto accompagnato dal parlamentare ed ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi e insieme all’assessora Roberta Frisoni. Il sopralluogo è stato utile per spiegare al ministro il caso di Rimini nello sviluppo di palestre all’aperto e aree fitness per una maggiore diffusione dell’attività motoria tra i cittadini.

Spiega il parlamentare Andrea Gnassi: “E’ un'opera che non rappresenta solo un’innovazione unica in Italia dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e sociale, ma un vero e proprio caso di scuola che rappresenta un nuovo modo di vivere, con più salute, sostenibilità e bellezza per tutti, residenti e ospiti. Là dove c'erano quattro corsie stradali, asfalti, smog, lamiere e insicurezza oggi ci sono verde, famiglie, integrazione tra mare e lungomare. Una realizzazione che concretizza un’idea di vita e vacanza pulita, sostenibile, salutare per tutti, davanti a cui non contano i colori politici, contano i fatti che cambiano il volto e la natura di un luogo.”

Gnassi aggiunge: “Il progetto Rimini fa bene a Rimini e all’Italia e il Ministro ne ha potuto apprezzare l’unicità e la prospettiva su cui continuare a lavorare, con una collaborazione leale tra livelli istituzionali, Comune, Regione e Stato centrale. In questo senso, riconoscendo il merito di ciò che è stato fatto e la visione verso cui tutti dicono di voler andare (e in pochi lo fanno), ci aspettiamo che vengano sostenuti i progetti del nuovo lungomare di Rimini e altri come questi in tutto il Paese”.