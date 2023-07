Il ministro tedesco: "In Italia fa troppo caldo". Sadegholvaad: "Lo invitiamo a Rimini sotto l'ombrellone"

Ha generato scalpore e non è certo passato inosservato anche nel Riminese il tweet del ministro della Sanità tedesca, Karl Lauterbach, il quale sostiene “Le vacanze in Italia? Non hanno futuro”. Secondo il ministro in Italia, infatti, fa troppo caldo. “Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine”, è il messaggio.

Sull’argomento interviene il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che invita il ministro Karl Lauterbach a trascorrere le sue vacanze in Romagna. “Mi permetta di invitarla ufficialmente nella città di Rimini per le sue prossime vacanze in Italia. Ci terremmo molto. Sono milioni i cittadini tedeschi che considerano Rimini e la Romagna la loro seconda patria, così come l'Italia intera, eletta da sempre sogno e desiderio di tutto ciò che oltrepassa la routine quotidiana. Il suo grande connazionale Johann Wolfgang von Goethe ci dedicò un libro di viaggi, 'Italienische Reise'. Più e più volte, e in più città visitate, lodava il sole italiano come elemento naturale che da gioia e sapore alla vita”.

La lettera è stata inviata direttamente al ministro: “La posso rassicurare: noi ci siamo e abbia timore. Il nostro turismo, così come il turismo di tutto il sud dell'Europa, non scomparirà a causa dei cambiamenti climatici. Da cittadini europei daremo il nostro contributo per trovare le soluzioni in grado di fermarne gli effetti negativi; realizzeremo ciò che è necessario per far sì che questa continui a rimanere la meta della vacanza anche per i discendenti di Goethe. Il sole continuerà a splendere e a fare bene. In ogni caso abbiamo ombrelloni, aria condizionata, musei, ristoranti, bar, pizzerie. Illustrissimo Professor Karl Lauterbach, come si dice qui da noi 'venga oltre' a Rimini. La aspettiamo con un benvenuto e un sorriso”.